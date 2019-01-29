“الرابط هنا” رصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الأسكندرية “3 اعدادي”...

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يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأسكندرية خلال الإسبوع الجاري لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، حيث قام ما يقرب من 87 ألف طالب وطالبة بأداء امتحانات التيرم الأول 2019، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 324 لجنة في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نرصد لكم آخر اخبار إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة، كما سنوفر لكم رابط مباشر يمكنكم من خلاله الاستعلام عن نتيجة التيرم الأول فور اعتمادها.
نتيجة الإعدادية بالاسكندرية 2019
قامت الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية مع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بتفقد بعض اللجان في المحافظة، حيث تفقدت سيادتها لجنة الفريق علي جاد الرسمية للغات بإدارة المنتزة، وتأكدت سيادتها من أن جميع اللجان قد بدأت في الموعد المحدد لهاـ كما تأكدت سيادتها من أن جميع الأسئلة من داخل المقررات والمناهج الدراسية، ولم يتم تسجيل أي مخالفة أو محاضر للغش الجماعي.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالأسكندرية
أكدت الأستاذة آمال عبد الظاهر أن أعمال التصحيح داخل المحافظة قد بدأت اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019، وذلك بعد ان تم تجهيز جميع المراكز والكنترولات للقيام بأعمال الرصد والتجميع، وسوف يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية الترم الأول 2019 فور اعتمادها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية من خلال هذا الرابط
ومن خلال موقعنا نتمى لجميع الطلاب النجاح والتفوق وكل عام وأنتم بخير.نتيجة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الاول
- حالة من القلق والترقب تسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية بسبب عدم الإفصاح عن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة حتى اليوم.
- توالت بعض التصريحات تفيد بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الأول نهاية هذا الاسبوع وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول.
- اقتربت محافظة الأسكندرية من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بها.
- أكد الأستاذ عبد الحميد المصري المتحدث الإعلامي باسم مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة حتى الآن .
- ما زلنا جميعا ننتظر قيام محافظ الإسكندرية باعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 فتابعونا.