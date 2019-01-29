“الرابط هنا” رصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الأسكندرية “3 اعدادي”...

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأسكندرية خلال الإسبوع الجاري لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، حيث قام ما يقرب من 87 ألف طالب وطالبة بأداء امتحانات التيرم الأول 2019، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 324 لجنة في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نرصد لكم آخر اخبار إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة، كما سنوفر لكم رابط مباشر يمكنكم من خلاله الاستعلام عن نتيجة التيرم الأول فور اعتمادها.

نتيجة الإعدادية بالاسكندرية 2019

قامت الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية مع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بتفقد بعض اللجان في المحافظة، حيث تفقدت سيادتها لجنة الفريق علي جاد الرسمية للغات بإدارة المنتزة، وتأكدت سيادتها من أن جميع اللجان قد بدأت في الموعد المحدد لهاـ كما تأكدت سيادتها من أن جميع الأسئلة من داخل المقررات والمناهج الدراسية، ولم يتم تسجيل أي مخالفة أو محاضر للغش الجماعي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالأسكندرية

أكدت الأستاذة آمال عبد الظاهر أن أعمال التصحيح داخل المحافظة قد بدأت اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019، وذلك بعد ان تم تجهيز جميع المراكز والكنترولات للقيام بأعمال الرصد والتجميع، وسوف يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية الترم الأول 2019 فور اعتمادها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية من خلال هذا الرابط

ومن خلال موقعنا نتمى لجميع الطلاب النجاح والتفوق وكل عام وأنتم بخير.نتيجة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الفصل الدراسي الاول