سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء استمرار انخفاض أسعار الدولار أمام...

شهدت أسعار الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بالمقارنة بمستويات أسعار الدولار خلال تعاملات أمس الأثنين، حيث شهد سعر الدولار استقرارً في بنوك، الأهلي المصري والتعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وبنك القاهرة ومصر والعربي الأفريقي والرركة والتجاري الدولي وقناة السويس.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 17.61 شراء و17.71 بيع، وبنك سايب نفس السعر، وسجل سعر الدولار ببنك الإمارات دبي الوطني 17.58 شراء و17.68 بيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلي 17.58 شراء و17.86 بيع، وهو نفس السعر في بنوك مصر والقاهرة والعربي الإفريقي والبركة وقناة السويس ومصر إيران للتنمية والإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبلوم والمصرف المتحد وقطر الوطني والمشرق والأهلي الكويتي والإستثمار العربي وتنمية الصادرات والزراعي المصري والكويت الوطني وعودة والعقاري المصري العربي، وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 17.57 قرش شراء و17.67 قرش بيع، وهو نفس السعر في بنوك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول والأهلي المتحد والمصري الخليجي والأهلي اليوناني والمصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.

وأضاف مصدر تجاري، أن أسباب انخفاض سعر الدولار ترجع إلى بيع مصر ما يزيد عن مليار دولار من أدوات الدين للأجانب خلال يناير الجاري تم إيداع حصيلتها في البنوك المصرية، حيث يتزايد طلب الأجانب على أدوات الدين الحكومي وهو ما دفع بهم لبيع الدولار مقابل الجنية المصري، وهو ما ينتج عنه توافر الدولار في سوق الصرف وبالتالي انخفاض سعره.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، كان قد صرح الأسبوع الماضي خلال لقائه مع وكالة بلومبرج، أن سعر صرف الجنية المصري سيشهد تحولاً ملحوظاً في الفترة المقبلة، بسبب انهاء التعامل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، وأضاف في ذات السياق، مؤكداً التزام البنك المركزي بضمان وجود السوق الحر للصرف المتفاوت مع ظروف العرض والطلب، مؤكداً أن أسباب الإستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحسن الحساب الجاري بعد زيادة التحويلات نتيجة تحسن معدلات الصادرات والسياحة والتصنيف الإئتماني لمصر.

وقد أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن شهر يناير شهد عودة استثمارات الأجانب بشكل قوي لأول مرة منذ 9 أشهر، وهو ما نتج عنه زيادة التدفقات المالية بقيمة مليار دولار في أموال الصناديق العالمية، بدلاً من ما كان يخرج شهرياً على ثورة استثمارات للخارج بقيمة ما بين مليار وملياري دولار شهرياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 17.67 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.60 17.70 5 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.60 17.70 7 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 1 ساعة المصرف المتحد 17.58 17.68 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.58 17.68 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 17.58 17.68 2 ساعتين البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.58 17.68 3 ساعات بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 8 ساعات بنك بلوم 17.58 17.68 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 7 ساعات كريدى أجريكول 17.58 17.68 6 ساعات بنك المشرق 17.58 17.68 يوم واحد بنك البركة 17.58 17.68 يوم واحد بنك مصر 17.58 17.68 يوم واحد البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.58 17.68 يوم واحد بنك الإسكندرية 17.58 17.68 7 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 17.58 17.68 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.58 17.68 23 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 يوم واحد بنك قناة السويس 17.58 17.68 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.57 17.67 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 يوم واحد المصرف العربى الدولى 17.57 17.67 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.56 17.70 3 ساعات

سعر الدولار بالسوق السوداء الثلاثاء 29/1/2019

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في سوق الدولار السوداء، سعر متراوح ما بين 17.92 قرش للشراء و17.95 قرش للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، في محاولة من السوق السوداء لجذب المتعاملين للتداول من خلالها، على الرغم من التضييق الحكومي الذي تفرضه الدولة على الأسواق الغير رسمية للعملة الأمريكية.