نتيجة مباراة قطر والإمارات اليوم في نصف نهائي كأس آسيا والعنابي يفوز بنتيجة كبيرة ويضرب موعدا في...

في مواجهة عربية خليجية خالصة مرتقبة تنتظر الجماهير بشغف نتيجة المباراة التي تجمع بين منتخب الإمارات ومنتخب قطر في مباراة نص النهائي في البطلة سعيا لحجز مقعد النهائي ضد اليابان التي أطاحت بالمنتخب الإيراني أمس بعد فوزها بثلاثية نظيفة في مباراة كبيرة قدم فيها المنتخبين مستوى عالي.

موعد مباراة الامارات وقطر

على ملعب محمد بن زايد وفي تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش السادسة مساء اليوم بتوقيت الامارات والخامسة بتوقيت مكة المكرمة تنطلق مباراة الامارات وقطر في 90 دقيقة تحمل آمال تاريخية للمنتخبين للوصول للنهائي، ويبث اللقاء على قناة بي ان سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق عربي من رؤوف خليف ويوسف سيف.

نتيجة مباراة الامارات وقطر

وعن تلك المواجهة المرتقبة تحدث مهند البوشي مدرب سوريا حيث توقع فوز الإمارات وبلوغها الدور النهائي بسبب الدعم الجماهيري الذي يزيد من حماسة واصرار اللاعبين بالاضافة إلى خبرة المدرب وتكتيكه في المباريات حيث يستطيع توظيف اللاعبين وطريقة اللعب التي تناسب المنتخب الذي يقابله وأنه بالرغم من تطور المنتخب القطري إلا أن هزيمته ليست بالأمر المستحيل.

حافلة المنتخبين تصل لمحيط ملعب المباراة منذ قليل

اللاعبون يقومون بعمليات الإحماء وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة

نهاية عمليات الاحماء وتوجه اللاعبين لغرف خلع الملابس

دخول اللاعبين من ممر غلرف خلع الملابس والجماهير تملأ الاستاد

انطلاقة الصافرة المكسيكية وبداية الشوط الأول والكرة مع الأبيض

الدقيقة 1: خطأ على المعز علي لصالح الدفاع الإماراتي والكرة طولية باتجاه مبخوت

الدقيقة 2: اصابة لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف وسقوطه على أرضية الملعب

الدقيقة 11: تصويبة من سالم الهاجري خطيرة جدا ولكن حارس الامارات يمسك بها

الدقيقة 22: تصويبة من بوعلام خوخي والكرة تسكن شباك خالد عيسى والهدف الأول لقطر

الدقيقة 37: الهدف الثاني لقطر عن طريق المعز علي بتسديدة رائعة

نهاية الشوط الأول بتقدم قطر 2-0

الدقيقة 50: أحمد خليل يحل بديلا أملا في العودة للمباراة

الدقيقة 51: علي مبخوت يسدد كرة وسعد الشيب ينقذ الأول

الدقيقة 64: الامارات تستحوذ وتشجيع من الجماهير لاحراز الهدف الأول

الدقيقة 80: حسن الهيدوس ينطلق ويحرز الهدف الثالث لقطر

الدقيقة 94: حامد اسماعيل يضيف الهدف الرابع وقطر تفوز برباعية نظيفة وتصعد للنهائي لمقابلة اليابان

مباراة الامارات وقطر

وقد عبر زاكيروني عن ثقته في بلوغ المباراة النهائية على حساب المنتخب القطري بالرغم من تطور الكرة الأسيوية في السنوات الأخيرة والتي جعلت الكثير من المنتخبات متوسطة المستوى صعبة المنال، ويأمل المدرب في أن يستمر الدعم الجماهيري اليوم بصورة أكبر من مباراة استراليا والتي أنهاها علي مبخوت بهدف نظيف نتيجة استغلال الخطأ الدفاعي.