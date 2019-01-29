أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29/1/2019.. وحديد عز يسجل 11 ألفا و850 جنيها للطن

شهدت أسعار الحديد استقراراً، اليوم الثلاثاء، بالأسواق، حيث بلغ طن حديد “عز” نحو 11 ألفا و850 جنيها، و”الجيوشي” 12 ألفا و250 جنيها للطن، و”بشاي” 12 ألفا و250 جنيها للطن، في حين سجل حديد “المصريين” 12 ألفا و200 جنيها للطن، و”الجارحي” 11 ألفا و550 جنيها للطن.

بينما وصل سعر حديد “مصر ستيل” إلى 12 ألفا و220 جنيها للطن، و”العشري” 12 ألفا و250 جنيها للطن، والمراكبي 12 ألفا و200 جنيها، وبلغ حديد ” عطية”

12 ألفا و200 جنيها للطن، و”العتال” 12 ألفا و200 جنيه للطن.

ويذكر أن شركة حديد عز قامت بتخفيض أسعارها حوالي 600 جنيها وبعدها قام حديد الجارحي بخفض الأسعار أيضاً، ومن المتوقع أن يكون هذا بداية لتراجع باقي أسعار الحديد منها بشاي والعتال وغيرها وفقاً لما أشاره الخبراء وهو أن حديد عز هو الذي يقود الأسعار في السوق.