استعلم عن نتيجتك في الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية الآن من البوابة الالكترونية لمحافظة...

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، لنتيجة الشهادة الإعدادية – الصف الثالث الإعدادي – الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بعد أن أنتهى الطلاب والطالبات من امتحاناتهم خلال الفترة من 17 يناير وحتى 24 يناير، وقد أشاد معظم الطلبة بمستوى الإمتحانات وأنها كانت في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط، وينتظرون الآن التعرف على نتيجتهم التفصيلية في مختلف المواد التي امتحنوها، حيث يوفر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية النتيجة برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارات برج العرب والجمرك والمنتزة ووسط وشرق والعجمي والعامرية والنزهة وباقي الإدارات المختلفة.

>>> نتيجة اعدادية الإسكندرية.

انتهت لجان الإعدادية بمحافظة الإسكندرية من عمليات تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية، بعد القيام بعمليات التصحيح والمراجعة والرصد وتجميع الدرجات، حسب تصريحات وكيلة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الأستاذة آمال عبد الظاهر، حيث يعتمد السيد المحافظ عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، نتيجة الإعدادية بالإسكندرية خلال ساعات، ويعلن نسبة النجاح في مختلف إدارات المحافظة التعليمية، بعد أن تم إرسال النتيجة بالفعل إلى مقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمهيداً لإعتمادها وإعلانها خلال ساعات.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية – نتيجة الشهادة الإعدادية