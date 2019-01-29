نتيجة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019 الثلاثاء 29/1/2019

يلتقي اليوم منتخب الإمارات مع منتخب قطر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 والتي تستضيفها الإمارات ونجحت حتى الآن في الاستضافة، وتحمل تلك المباراة طابع خاص حيث أنها تُقام بين منتخبين عربيين يتأهل أحدهما للنهائي بعد الفوز على الآخر، والمباراة صعبة على الفريقين خاصة وأنهما يملكان خط دفاع قوي وآخر هجومي.

موعد مباراة الإمارات وقطر

في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات؛ الخامسة بتوقيت قطر والسعودية تنطلق المباراة على استاد محمد بن زايد في حضور جماهير كثيفة بعد نفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة فور عرضها، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس.

نتيجة مباراة الإمارات وقطر

تأتي الغلبة للفريق القطري في إحصائيات المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فازت قطر في 12 مباراة وتعادلت في تسعة مباريات وفازت الإمارات في تسعة مباريات أخرى، لكن كرة القدم لا تأخذ بتلك الإحصائيات.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 2: الإمارات تُهاجم في بداية اللقاء

الدقيقة 13: تصويبة قوية على مرمى الإمارات والحارس يتصدى لها

الدقيقة 22: قطر تتقدم بهدف أول بأقدام بوعلام

الدقيقة 35: تصويبة على مرمى قطر ولكن خارج الملعب

الدقيقة 37: هدف ثاني للمنتخب القطري في شباك قطر

نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم قطر بهدفين نظيفين

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: علي مبخوت يُسدد كرة ولكن تصطدم بالدفاع

الدقيقة 56: الإمارات تستحوذ على الكرة في بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 66: هدوء يسود اللقاء وقطر تقترب من النهائي

الدقيقة 80: الهدف الثالث للمنتخب القطري بقدم اللاعب حسن الهيدوس من انفراد بالمرمى

الدقيقة 93: الهدف الرابع لقطر بقدم محمد اسماعيل

نهاية المباراة برباعية نظيفة لمنتخب قطر للتأهل للنهائي

مباراة الإمارات وقطر

وقد أعرب مدرب قطر عن جاهزية فريقه لمباراة اليوم متحدثاً عن صعوبة المباراة، وقد أكد أيضاً على دراسته لنقاط قوة المنتخب الإماراتي وضعفه ويثق في لاعبيه في تقديم نتيجة طيبة في المباراة خاصة وأن اللاعبين يقدمون مستويات عالية داخل البساط الأخضر.