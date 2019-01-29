دوري بلس ittihad مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر KSA SPORTS الاسطورة يلا شوت ستارز| اتحاد جدة...

نقدم رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب بث مباشر دوري بلس dawriplus اليوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الامير محمد بن سلمان، حيث يأمل نادي الاتحاد في الخروج من النفق المُظلم بجدول المسابقة خاصة بعد تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يُنتظر مشاهدة أحداث اللقاء ألاف من الجماهير على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع إلى 63 ألف مُتفرج. وأيضاً من خلال الأنترنت عبر موقع دوري بلس الحاصل على حقوق بث المسابقات السعودية العام الحالي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر

يبدأ موعد مباراة اتحاد جدة أمام الشباب في الساعة الثامنة و 20 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و 20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب على الهواء مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.مباراة الاتحاد والشباب مباشرة

الاتحاد ضد الشباب يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب دوري بلس، يدخل نادي الاتحاد السعودي مباراته اليوم أمام الشباب وهدفه الفوز الذي لا بديل عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ إنطلاق الموس الكروي، حيث يحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الشباب بالمركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 16 جولة من البطولة المحلية.

رابط الاتحاد والشباب مباشر يوتيوب

سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

ومن المتوقع أن يكون الحضور جماهيري كبير في تلك المواجهة، نظراً لقوة اللقاء وأيضاً لمتابعة الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريقين في الانتقالات الشتوية.

وكما يعلم الجميع فإن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد، تمكن من تسجيله المهاجم المخضرم ناصر الشمراني في الدقيقة 79 من زمن المواجهة.

الاتحاد بصفقاته الجديدة يرغب في الخروج من تلك الوضعية الصعبة من خلال هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين.

بعد قليل سوف تبدأ مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي لكرة القدم وسوف نوفر لكم الرابط المباشر الخاص بها.