نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول عام 2019 بمحافظة القاهرة

ننتظر جميعًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إذ انتهى جميع الطلاب من آداء الامتحانات الأسبوع الماضى، وقد مرت الامتحانات دون أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، إذ جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية بأنه:

من المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

انتهت عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية، بينما لا زالت عمليات تجميع نتيجة الصف الثالث الإعدادي من كنترولات محتافظة القاهرة، والبالغ عددها 34 كنترول جاريًا، وبعدها تبدأ المراجعة ورصد الدرجات، ثم يقوم محافظ القاهرة باعتماد النتيجة، ليصبح بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عنها بالتوجه إلى المدارس، وسننشر من خلال ذلك المقال جميع الطرق المتاحة للاستعلام عن النتيجة.

وفور ظهور النتيجة ويمكن لجميع الطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عن طريق البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في القاهرة ويمكن الضغط هنا للدخول على البوابة الإلكتروني للحصول على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وتشمل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدد من الإدارات التعليمية، منها إدارة شرق مدينة نصر، إدارة مصرالقديمة، إدارة حلوان وإدارة المطرية، وكذلك إدارة حدائق القبة وإدارة المرج، بالإضافة إلى إدارات وسط القاهرة ومصر الجديدة والزيتون ومنشأة ناصر والنزهة وبابا الشعرية والتبين.

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء مجدي الغرابلي صباح اليوم، ومحافظة مطروح هي المحافظة الأولى التي تظهر بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذك بعد أن أدى 6996 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام بالمحافظة 73.3%.