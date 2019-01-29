نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية نصف العام 2019 محافظة الإسماعيلية

نرصد لأبنائنا الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية في محافظة الإسماعيلية نتيجة نصف العام الدراسي 2019 وذلك كخدمة منا لكل أبناء محافظة الإسماعيلية تلك المحافظة العريقة والتي يهتم ابنائها بتعليم ابنائهم التعليم الجيد لكي يصبحوا اشخاص نافعين مفيدين لبلدهم ولوطنهم مصر في المستقبل.

ويمكن للطالب أو ولي الأمر في الشهادتين الإعدادية والابتدائية في محافظة الإسماعيلية الحصول على نتيجة نصف العام 2019 وذلك من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في موقعنا وسنقوم نحن وبسرعة غير عادية بعرض نتيجة الطالب أو الطالبة نصف العام 2019 للشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية لمحافظة الإسماعيلية ليكون أول من يحصل على نتيجته نصف العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية

كما يمكن لأي طالب أو طالبة في الشهادة الإعدادية والابتدائية من الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وهذه الإدارات هي كما هو معلوم التل الكبير – القصاصين – أبو صوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – القنطرة شرق – فايد الحصول على نتيجة نصف العام من خلال الرابط الخاص بموقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

كما يقوم موقع الإسماعيلية أونلاين في بعض الأحيان بإدراج النتائج به، ويمكنك الدخول من خلال ذلك الرابط المباشر للحصول على النتيجة من خلال الموقع.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم في محافظة مطروح، إذ قام اللواء مجي الغرابلي باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، بنسبة نجاح 73.3%، وبزيادة وصلت إلى 13% عن العام السابق، وتعد محافظة مطروح أولى المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وربما يرجع ذلك إلى أن عدد الطلاب الذين قد أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام هم 6969 طالب، وقد تم تقسيم تصحيح أوراق الإجاية على 4 كنترولات على مستوى المحافظة، ضمانًا للدقة وسرعة حصول الطلاب على نتائجهم.

أما الشهادة الابتدائية فقد ظهرت بالفعل في محافظة القاهرة ومحافظة الأسكندرية، بينما ستظهر في الجيزة خلال ثلاث أيام كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.