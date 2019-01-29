رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الاول برقم الجلوس البوابة الالكترونية

نتابع لحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الأول برقم الجلوس، ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر خلال تلك الأيام موعد إعلان نتيجة الترم الأول لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي، وسنتعرف من خلال هذا المقال على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ورابط البوابة الإلكترونية بالمحافظة.

وانتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية يوم الخميس الماضي 24 يناير، وعلى الفور بدأت لجان تصحيح الدرجات أعمالها، وكذلك كنترولات تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية محافظة الإسكندرية، مع التأكيد على تحري الدقة التامة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب لمنح كل طالب حقه بالكامل دون زيادة أو نقصان.

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

سنضع لكم رابط نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي المباشر فور ظهورها، مباشرة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، ويمكنكم الاستعلام من خلال الرابط أدناه.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

أكد المتحدث الإعلامي بإسم مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية، الأستاذ عبد الحميد المصري، إن أوراق إجابات امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية لا تزال مستمرة حتى الآن، ولم تنتهي أعمال التصحيح بعد، موضحاً سيادته بإن نتيجة الترم الأول ستظهر مباشرة فور الانتهاء من اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وتشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية المجموع الكلي وبيان بدرجات الطالب في جميع المواد التي امتحن فيها الفصل الدراسي الأول أمام اللجان.