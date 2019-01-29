“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر الفصل الأول 2019 : نتيجة محافظة القاهرة .....

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 في مصر للعام الدراسي الحالي، 2018-2019، ومتابعة تفصيلية لأهم الأخبار والمستجدات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة والقاهرة والغربية والشرقية والدقهلية وجميع المحافظات المصرية الأخرى،نعرضها عليكم من خلال هذا التقرير التفصيلي، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، في جميع المدارس، من أداء امتحاناتهم، منذ اسبوع تقريبا، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية من وقتها الإعلان عن موعد نتاج امتحاناتهم، ويتم الإعلان عن النتائج، مثل كل عام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة طبقا لجدول روابط نتائج المديريات التعلمية التالي، نقدم إليكم متابعة يومية نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر، وتشمل نتائج كافة محافظات مصر.

هذا وقد قامت كنترولات التصحيح بالمدارس بالتصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وانتهت في وقت قريب من تصحيح جميع المواد ومراجعتها، وتم رصد درجات الطلاب ويقوم القائمون على عملية التصحيح والمراجعة بحصر أسماء أوائل الطلاب في كافة المحافظات، ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، ثم الإعلان عنها في وقت قريب.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جلوس الطالب بجميع المحافظات

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر تيرم أول 2019

تم الانتهاء من تصحيح عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، في العديد من المحافظات، وقام مصدر مسئول بالتصريح حول اقتراب موعد الإعلان عن النتائج بالعديد من المحافظات، ويترقب الطلاب الإعلان عن اعتماد النتائج من وكلاء وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظات، ثم الإعلان عن أسماء الأوائل، ويتم الإعلان عن النتائج بعدها بساعات، أو اليوم التالي كحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التابع لها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 روابط مواقع نتائج المحافظات

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

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