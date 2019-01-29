نتائج جامعة جنوب الوادى 2019 برقم الطالب القومي والاكاديمي وبيان الدرجات

تستعد في الوقت الحالي جامعة جنوب الوادي، للإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لكافة الطلاب والطلبات في مختلف الكليات التابعة للجامعة، حيث سوف يتم الكشف عنها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح المستمرة في الوقت الحالي بداخل كافة الكليات.

وقد أكدت جامعة جنوب الوادي، أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في القريب العاجل على موقع الجامعة، حيث إن عمليات التصحيح جارية في الوقت الحالي بداخل كافة الكليات على قدم وساق في كافة فروع الجامعة في جمهورية مصر العربية.

نتائج جامعة جنوب الوادى 2019

وتابعت الجامعة أنه يمكن لكافة طلابها في مختلف الكليات الحصول على النتيجة مع بيانات الدرجات الخاصة بكل طالب، لاختبارات الفصل الدراسي الأول، في مختلف المواد الدراسية ومن المرتقب أن يتم الكشف عن باقي الكليات تباعاً في الأيام القليلة المقبلة، وأوضحت الجامعة أن عملية الاختبارات قد مرت بشكل كامل في كافة المواد والكليات بدون أي شكاوى.

وأعلنت الجامعة أن كافة الاختبارات جاءت مناسبة للطلاب بالكامل بدون أي شكاوي من صعوبة الاختبارات، حيث إنه يمكن لكافة الطلاب والطالبات في الجامعة الحصول على النتائج من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك من خلال رقم الطالب.. الرابط : هنــــا، وذلك في الأيام القليلة المقبلة باستخدام رقم الطالب والرقم الأكاديمي الخاص بالطالب، حيث إن الكلية أعلنت عن انتهاء الفصل الدراسي الأول في كليات الجامعة بقنا وفي مدينتي الأقصر والغردقة، وذلك منذ 24 من شهر يناير الجاري.