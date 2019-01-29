استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 جميع المحافظات من خلال بوابة التعليم الأساسي ومواقع...

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعموم محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية التي تتبعها واستخدام رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019، وينطبق هذا الأمر على جميع محافظات الجمهورية المختلفة، محافظة القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، وباقي المحافظات، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج وظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها على مواقع إلكترونية.

وقد اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 بعض المحافظات المصرية، وتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج ببعض المحافظات بنهاية الأسبوع الحالي، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية للمحافظات، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن المحافظات التي ستعلن بها النتائج خلال أيام وربما خلال ساعات، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار. استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 خطوات الحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التى تتبعها

قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.

يتم اختيار المرحلة التعليمية

نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.

اضغط كلمة بحث. استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019

روابط استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 1018 ـ 2019، وذلك لأن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 عبر روابط نتائج جميع المحافظات

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول

واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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