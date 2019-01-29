نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم الأول محافظة مرسي مطروح عبر...

اعتمد محافظة مطروح اللواء “مجمدي الغرابلي” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الفصل الدراسي الأول،بعد أنتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات بأسبوع، وقد بلغت نسبة النجاح هذا الترم 73.3% تزيد عن نسبة النجاح الخاصة بالترم الأول للعام الماضي، فمن خلال موقع نجوم مصرية نرصد لحضراتكم رابط بوابة التربية والتعليم الخاصة بمطروح للاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت دون الذهاب إلي المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة مرسي مطروح :-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة مرسي مطروح

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة مرسي مطروح “سمير النيلي” أن عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2018 _ 2019 بلغ 6996 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم 6859 طالبة وطالبة، وبلغت نسبة نجاح هذا الترم إلي 73.3%، وأضاف إنه تم عمل عدد 4 كنترولات لأول مرة داخل محافظة مطروح لمتابعة تصحيح ورصد درجات الطلاب فى كافه مُدنها “براني _ سيوة _ الحمام”، لتحري الدقة والشفافية فى التصحيح والمراجعة وسرعة ظهور النتيجة.

تقدم محافظ مطروح بخالص التهاني والتفوق للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، والمزيد من التفوق فى الفصل الدراسي الثاني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2010 الترم الأول محافظة مرسي مطروح عبر بوابة الإلكترونية :-

_ لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي اضغط هنـــــــــــــــــا.

_ لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الجيزة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط هنـــــــــــــــا.