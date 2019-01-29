نتيجة الاعدادية محافظة مطروح الترم الأول 2019

منذ لحظات قليلة قام اللواء مجدي الغرابلي محافظة مرسى مطروح باعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة مطروح وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، هذا وقد بلغت نسبة النجاح في التيرم الأول 73.3%، وقد أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن نسبة النجاح هذا العام أفضل بكثير من نسبة النجاح في الدور الأول بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بما يقرب 14%، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح.

نتيجة إعدادية مطروح 2019

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح أن عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 6996 طالباً و طالبة وقد بلغ عدد الحضور منهم 6859 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين منهم 5026 طالب وطالبة، كما أكد سيادته أنه لأول مرة في تاريخ المديرية تقوم أربع كنترولات بالعمل في تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، وهذه الكنترولات هى سيوة وبراني والحمام ومطروح.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية مطروح 2019

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطروح الاستعلام بعد قليل عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 من خلال بوابة مطروح الإلكترونية، وبعد دقائق قليلة سوف نقوم بوضع رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي فتابعونا لحظة بلحظة لمعرفة النتيجة لحظة رفعها مباشرة.