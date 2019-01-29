نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس ” 3 ثالثة إعدادي...

نستعرض عبر موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية وبورسعيد والسويس والأقصر الترم الأول برقم الجلوس عبر روابط خدمات نتائج الامتحانات بالمديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، حيث حان الوقت لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول فور انتهاء عمليات التصحيح بأوراق امتحانات شهادة الإعدادية 2019 والتي تنتهي اليوم الثلاثاء على أن تستمر عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات داخل لجان الكنترول حتى يوم الخميس ومن ثم اعتماد نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 الترم الأول من قبل المحافظين وتحديد كشوف الطلاب الناحجين بالترم الأول والمنتقلين إلى مرحلة تعليمية ” ثانوية عامة أو تعليم فني بكل أقسامه “والطلاب الراسبين يستطيعون تعويض الدرجات بالترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

أشار السيد المحافظ رمضان عبد الحميد أن جميع أعمال الكنترول قد انطلقت يوم السبت الماضي وقريبا سوف تكشف البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بنتائج الامتحانات بالشرقية خلال الساعات القادمة، مضيفا أن حوالي 118 ألف طالبة وطالبة منتظرين لحظة إعلان ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بورسعيد سوف تعلن خلال الأيام القادمة عقب اعتماد نتيجة شهادة 3 ثالثة إعدادي 2019 من قبل السيد اللواء المحافظ عادل الغضبان، نوه أن جميع أعمال التصحيح والكنترول ما زالت مستمرة عبر جميع لجان الكنترول الموزعة على جميع الإدارات التعليمية بجميع مراكز محافظة بورسعيد، استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد عبر مديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات بورسعيد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة بورسعيد