نتائج جامعة جنوب الوادي 2019 كلية التجارة والآداب والحقوق والتربية

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على رابط نتائج جامعة جنوب الوادي 2019 بقنا والتي تمثل مصدر شغف واهتمام الكثير من الطلبة والطالبات بالجامعة، حيث يترقبها الجميع على أحر من الجمر، على أن يتمكن الطالب الآن من الاستعلام عن درجات نتيجة جامعة جنوب الوادي بالاسم ورقم الجلوس المعروف بالرقم القومي، فقد اعتمادها رئيس الجماعة رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، بعدما انتهى الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير الماضي.

فيما تمكنت جامعة جنوب الوادي من إحالة ما يقرب من 35 طالب وطالبة إلى مجلس تأديبي بسبب الغش بالمحمول والأوراق والمساطر، على أن تظهر نتيجة امتحانات جامعة جنوب الوادي برقم الجلوس والاسم رسميًا لكافة الطلبة والطالبات.

عاجل: وردت إلينا أنباء تفيد بظهور النتائج رسميًا وجاري تجهيز الرابط الجديد.

نتائج جامعة جنوب الوادي 2019

فيما أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي في وقت سابق، أن جامعة جنوب الوادي انتهت من تصحيح 90% من أوراق الإجابات، مشيراً إلى أن الجامعة لأول مرة تجري أعمال التصحيح الإلكتروني ضن خطة تطوير التعليم وهذا ما ساعد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح بعكس السنوات القليلة الماضية، كما أدى ما يقرب من 54109 طالب وطالبة بالجامعة الامتحانات الخاصة بهم بالنظام الجديد المعروف بالـ MCQ.

للاستعلام عن النتيجة اضغط هنا أو هنا.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي 2019 أن نسب النجاح هذه العام مبشرة عن العام الماضي، حيث أن أعمال التصحيح والمرجعة انتهت بكل دقة وشفافية دون أي أخطاء كي يحصل كل طالب على درجاته كاملة دون نقصان أو زيادة.