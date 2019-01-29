نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح نصف العام 2019 الآن برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 السيد اللواء مجدي الغربلي محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالى 2018 / 2019 وقد بلغت نسبة النجاح 73.3% فى جميع إدارات ومدارس المحافظة.

وصرح الدكتور سمير النيلي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بأن عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مطروح بلغ 6 آلاف و996 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 6 آلاف و859 طالبة وطالبة، وعدد الناجحين بلغ 5 آلاف و26 طالب وطالبة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح الترم الأول 2019 قد تم نشرها على شبكة الإنترنت بمجرد اعتماد السيد المحافظ لها، وتم نشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح من هنا

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح الترم الأول 2019 يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمطروح ثم إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على بحث كما بالصورة التالية.

بعد إدخال رقم الجلوس والضغط على بحث، يتم عرض نتيجة الطالب بالتفصيل حيث يتم عرض اسم الطالب، ورقم الجلوس، والمديرية التعليمية، والإدارة التعليمية، واسم المدرسة، ودرجات الطالب فى اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، والمجموع الكلي، والتربية الدينية، والتربية الفنية، والحاسب الآلى، وننشر صورة من نتيجة أحد طلاب محافظة مطروح للتأكيد على ظهور النتيجة وأن رابط النتيجة يعمل بكفاءة.

وأسرة تحرير نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية ويمكن المساعدة فى حصولك على نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح وذلك بترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة فوراً.