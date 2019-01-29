رسمياً .. المحافظات التي اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول ونسب النجاح

بالتزامن مع البحث المستمر عن أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول نوضح لكم المحافظات التي اعتمدت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وذلك في متابعة خاصة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول والحد من القلق والتوتر الذي يصيب الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول حيث شرع عدد من المحافظين في اعتماد النتيجة تمهيداً لاعلانها للطلاب، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالمحافظات.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بنسبة نجاح 81.7%، ووصف محافظ جنوب سيناء النتيجة بالجدية، مشجعا الطلاب على ضرورة بذل المزيد من الجهد الواسع خلال الفص الدراسي الثاني للحصول على اعلى الدرجات وتحقيق ترتيب في أوائل الجمهورية.

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على أن النتيجة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب بالمحافظة متمنيا التفوق لهم في المستقبل وتحقيق أمنياتهم، مضيفًا أنه تقدم للامتحان 2574 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية وتم توزيعهم على 70 لجنة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة مطروح

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول من قبل محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، وذلك بنسبة نجاح بلغت 73.3% حيث حققت نسبة النجاح زيادة كبيرة ملحوظة مقارنة بالفصل الدراسي الأول من العام السابق.

وضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول للصف الثالث الإعدادي 6996 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحضور منهم 6859 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين منهم 5026 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73,3%

كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الاول – جميع المحافظات مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية والحصول على اعلى الدرجات.