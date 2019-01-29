نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادى 2019 برقم الطالب القومى والأكاديمي

أعلنت جامعة جامعة الوادى بقنا عن إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لجميع الكليات عبر موقعها الرسمي بعد قليل وذلك فى بيان نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،وأكدت فيه أن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019 لكليات جامعة جنوب الوادي، سوف تكون متاحة لكافة الطلاب والطالبات وجميع الكليات على مستوى الجامعة في مختلف فروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح.

نتيجة جامعة جنوب الوادى بالاسم ورقم الطالب

وأشارت جامعة جنوب الوادى الى ان نتائج امتحانات افصل الدراسي الأول 2019 سوف تصبح متاحة على موقعها الرسمي بعد قليل برقم الطالب القومي والأكاديمي.

وأضافت جامعة جنوب الوادي إن الطلاب والطالبات اجتازوا اختبارات نصف العام الدراسي في كافة المواد والكليات، بدون أي شكاوى من العملية التعليمية.

رابط نتيجة جامعة جنوب الوادى بقنا

كما أوضحت إلى أن كافة الاختبارات التي وضعتها جامعة جنوب الوادي للطلاب، جاءت على مستوى الطالب المتوسط، كما يمكن لكافة طلاب جامعة جنوب الوادي الاستعلام عن النتائج من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك من خلال رقم الطالب

والجدير بالذكر انه سوف تظهر نتائج الكليات التي تم الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول فيها ومن المرتقب الكشف عن باقي الكليات في الساعات القليلة المقبلة من أجل إتاحتها في القريب على موقع الجامعة.