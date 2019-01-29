هنا الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات .. الترم الثاني .. الصف الأول .....

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الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والمواقع لخاصة بمديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، فقد بدأ البحث عن الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات منتصف العام في جميع المحافظات المصرية، فقد انتهت امتحانات نصف العام الدراسي الأول وسط جو من الهدوء في سير أعمال الامتحانات منذ عدة أيام، وانتهت أعمال التصحيح.
ونحن الآن في مرحلة رصد الدرجات استعداداً لاعتماد النتائج وإعلانها من خلال الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول وقد شدد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة لضمان أن يأخذ كل طالب حقه من الدرجات دون إفراط أو تفريط، وينتظر الطلاب بين الحين والآخر الإعلان عن اعتماد النتائج.
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول
يتعرف الطالب على نتيجة منتصف العام للشهادة الإعدادية من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، حيث أوشكت الكنترولات في المحافظة بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي تسير على قدم وساق، والتي يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، حيث يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم باعتمادها تمهيدا للإعلان عنها على الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات، تابعونا على موقعنا في متابعة لحظية للنتائج.
وقد سارت أعمال الامتحانات في اجميع المحافظات وسط جو من الهدوء النسبي وقلة ملحوظة في الشكاوى من أولياء الأمور وكذلك من الطلاب، ولم توجد شكاوى لها اعتبار عن أعمال الغش، حيث اشتملت أكثر لجان الامتحان على كاميرات للمراقبة، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات والرد بالدليل على أي شكوى، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 في خلال هذا الأسبوع.
خطوات الحصول على النتائج عبر الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها
- قم بإدخال رقم الجلوس
- يتم اختيار المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية)
- اضغط كلمة بحث
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة