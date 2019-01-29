هنا الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات .. الترم الثاني .. الصف الأول .....

الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والمواقع لخاصة بمديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، فقد بدأ البحث عن الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات منتصف العام في جميع المحافظات المصرية، فقد انتهت امتحانات نصف العام الدراسي الأول وسط جو من الهدوء في سير أعمال الامتحانات منذ عدة أيام، وانتهت أعمال التصحيح.

ونحن الآن في مرحلة رصد الدرجات استعداداً لاعتماد النتائج وإعلانها من خلال الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول وقد شدد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة لضمان أن يأخذ كل طالب حقه من الدرجات دون إفراط أو تفريط، وينتظر الطلاب بين الحين والآخر الإعلان عن اعتماد النتائج.