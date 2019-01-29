نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019

ننقل لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي 2019 الترم الأول برقم الجلوس عبر جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
|المحافظة
|الرابط
|الحالة
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط
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|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مطروح
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحر الأحمر
|من هنا
|لم تظهر بعد
|نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة شمال سيناء
|من هنا
|لم تظهر بعد
سننفل لكم الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي.