الاستعداد لإعلان نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية : برقم...

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الاستعداد لإعلان نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 حيث تجرى الاستعدادات الخاصة بظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي على قدم وساق لمحافظة القاهرة وجميع المحافظات المصرية وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019 لمحافظة القاهرةمن خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة فقط، كما يمكن التعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بباقي المحافظات من خلال روابط النتائج الخاصة بمديريات التربية والتعليم بكل محافظة، وسنرفق بهذا التقرير جدول بروابط نتائج المحافظات الأخرى.
كما سنتابع معكم من خلال هذا التقرير في تحديث يومي لآخر أخبار موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وغيرها من المحافظات المصرية الأخرى، نقدم لكم رابط بوابة التعليم الأساسي، والتي تنشر نتائج النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، ونتائج الشهادات أيضا، كما نقدم روابط نتائج باقي المحافظات.
تم الانتهاء تماما من تصحيح أوراق إجابة الطلاب في جميع مدارس المحافظة، وتم مراجعة جميع الأوراق ويتم حاليا حصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات، ويتم تقديم أسماء الأوائل وباقي النتائج للسادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات مصر لاعتمادها، ويتم في البداية الإعلان عن أسماء الأوائل ثم إعلان النتيجة في نفس اليوم أو في اليوم التالي، ويتم ذلك إلكترونيا عبر بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، ومواقع نتائج المحافظات.
الاستعداد لإعلان نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019
طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالمحافظة التي امتحنت بها
- يختار نتيجة الشهادة الإعدادية
- يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- يقوم بضغط “بحث”.
موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019
الاستعداد لإعلان نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 عبر روابط نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بالامتحان بها،ونتابع معكم طوال هذا الأسبوع تصريحات السادة المسئولين عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات الأخرى.
تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها خلال أيام قليلة بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات، حيث يتابع الطلاب والطالبات انتظار أخبار نتائج العديد من المحافظات، ويتوقع ظهور نتائج اإعدادية في وقت قريب.
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة جنوب سيناء
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر
- المراحل الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
أقرأ أيضا وتعرف على:
استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 جميع المحافظات من خلال بوابة التعليم الأساسي ومواقع نتائج مديريات التعليم بالمحافظات
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات