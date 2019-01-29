الاستعلام عن المساعدة المقطوعة | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ينتظر مستفيدو الضمان الاجتماعي كل شهر إيداع المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دون العلم بموعد محدد للحصول علي المقطوعة الذي يترقب الكثير نزولها كل شهر.

لذلك يتساءل الكثير ممن لم أحقية الحصول علي المساعدة المقطوعة عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة:

لذلك نضع لكم اليوم رابط وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، والذي تتم بعدة طرق، هي:

– الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من هنا، وذلك لمعرفة حالات الطلبات للمستفيدين، علمًا أن الرابط يعطي نتائج آخر مساعدة مقطوعة.

– ومن ثم تكتب رمز التحقيق كما هو موضح أمامك.

– ثم أدخل رقم السجل الخاص بك.

– ثم أضغط علي زر عرض.

– سيظهر لك علي الفور بيان الحالة الخاصة بك بالمساعدة المقطوعة ونتائج آخر مساعدة مقطوعة لك.

أو من خلال الرقم الهاتفي 19911، للاستعلام عن المساعدة مقطوعة الضمان.