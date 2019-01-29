أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29/1/2019 بالأسواق

بلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، ارتفاع نسبي بقيمة جنيه واحداً، بالرغم من ارتفاع سعر الذهب نحو 9 دولارات، لكن تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية يحجم زيادة أسعار الذهب في الأسواق ويحد من استجابة الأسعار في مصر للتحرك العالمي للأوقية.

بينما سجل الجرام عيار 21 نحو 640 جنيها، وبلغ الجرام عيار 18 نحو 548 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 731 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 5120 جنيها، وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1308 دولاراً.

وقد تخضع أسعار الذهب في مصر لعدة عوامل رئيسية منها العرض والطلب وأيضاً تتغير مع حدوث ارتفاع أو تراجع بالسوق العالمي بالإضافة إلى ارتباطها بشكل مباشر بأسعار الدولار بالسوق الموازي للدولار والسوق المصرفي.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر لبعض التفاوت النسبي في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر المختلفة، وهذا التفاوت في سعر الذهب يكون 50 قرشاً أو جنيه واحداً.