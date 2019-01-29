“الرابط هنا” اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس...

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم الخميس الموافق 17 يناير على أن تنتهي يوم 24 يناير، ومنذ بداية الإمتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي وجميع الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب والقلق حول مستوى الإمتحان وأيضا تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، حيث تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة مصيرية في المسيرة العلمية لجميع الطلاب حول استكمال مسيرته العلمية في التعليم العام أو التعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة

توفر مديرية التربية والتعليم بالجيزة موقع رسمي لها على شبكة الإنترنت حتى يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة متابعة جميع الأخبار التعليمية منها جداول الإمتحانات لسنوات النقل والشهادة الخاصة بالتعليم الأساسي، وأيضا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني حتى يتمكن الطالب من معرفة النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية الجيزة 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الأول لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لحظة بلحظة لعرض أهم الأخبار الخاصة بالنتيجة منها نسبة النجاح وطرق عرض النتيجة، أطيب تمنياتنا للجميع بالتوفيق.نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 نصف العام