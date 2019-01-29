أسعار الأسمنت اليوم | الآن أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 29-1-2019

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

يحدث تغير طفيف جدا يوميا سواء ارتفاع أو هبوط في أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، وعبر الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري لمختلف الشركات، مع ملاحظة أن يتم إضافة هامش ربح التاجر عليها

اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم في الأسواق المصرية

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 833 833 833 الشركة العربية للأسمنت النصر 810 810 810 أسمنت أسيوط المهندس 813 815 815 صناعات مواد البناء التعمير 808 810 815 أسمنت أسك المنيا أسيك 823 825 828 أسمنت أسك المنيا حورس 823 823 825 أسمنت النهضة الصخرة 808 808 810 أسمنت وادي النيل المصري 810 810 810 لافارج للأسمنت المخصوص 818 820 823 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 808 808 810 أسمنت العريش العسكري 818 820 820 أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 815 815 أسمنت سيناء سيناء 810 815 815 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 818 820 820 السويس للأسمنت السويس 808 810 810 أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 818 820 أسمنت حلوان حلوان 815 818 820 أسمنت شورى شورى 808 808 810 مصر بني سويف مصر بني سويف 840 845 848 أسمنت السويدي السويدي 828 830 833 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 810 مصر للأسمنت قنا المسلة 808 808 810

سوق الأسمنت المصري يشهد عصر اليوم الثلاثاء هدوء تام، وذلك بعد أن انخفضت أسعار طن الأسمنت أمس الأربعاء في معظم الشركات.