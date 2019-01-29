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أسعار الأسمنت اليوم | الآن أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 29-1-2019

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

يحدث تغير طفيف جدا يوميا سواء ارتفاع أو هبوط في أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، وعبر الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري لمختلف الشركات، مع ملاحظة أن يتم إضافة هامش ربح التاجر عليها

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الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 833 833 833
الشركة العربية للأسمنت النصر 810 810 810
أسمنت أسيوط المهندس 813 815 815
صناعات مواد البناء التعمير 808 810 815
أسمنت أسك المنيا أسيك 823 825 828
أسمنت أسك المنيا حورس 823 823 825
أسمنت النهضة الصخرة 808 808 810
أسمنت وادي النيل المصري 810 810 810
لافارج للأسمنت المخصوص 818 820 823
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 808 808 810
أسمنت العريش العسكري 818 820 820
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 815 815
أسمنت سيناء سيناء 810 815 815
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 818 820 820
السويس للأسمنت السويس 808 810 810
أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 818 820
أسمنت حلوان حلوان 815 818 820
أسمنت شورى شورى 808 808 810
مصر بني سويف مصر بني سويف 840 845 848
أسمنت السويدي السويدي 828 830 833
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 810
مصر للأسمنت قنا المسلة 808 808 810

 

سوق الأسمنت المصري يشهد عصر اليوم الثلاثاء هدوء تام، وذلك بعد أن انخفضت أسعار طن الأسمنت أمس الأربعاء في معظم الشركات.

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