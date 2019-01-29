سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 29-1-2019 لجميع المصانع والشركات للمستهلك

سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق الثلاثاء 29-1-2019، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع، ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11600 11750 11900 شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900 شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950 شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900 شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700 شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750 شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650 شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800 مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600 مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700 شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700 شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600 شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650 شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600 شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600 شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600 شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550 شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 833 833 833 الشركة العربية للأسمنت النصر 810 810 810 أسمنت أسيوط المهندس 813 815 815 صناعات مواد البناء التعمير 808 810 815 أسمنت أسك المنيا أسيك 823 825 828 أسمنت أسك المنيا حورس 823 823 825 أسمنت النهضة الصخرة 808 808 810 أسمنت وادي النيل المصري 810 810 810 لافارج للأسمنت المخصوص 818 820 823 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 808 808 810 أسمنت العريش العسكري 818 820 820 أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 815 815 أسمنت سيناء سيناء 810 815 815 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 818 820 820 السويس للأسمنت السويس 808 810 810 أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 818 820 أسمنت حلوان حلوان 815 818 820 أسمنت شورى شورى 808 808 810 مصر بني سويف مصر بني سويف 840 845 848 أسمنت السويدي السويدي 828 830 833 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 810 مصر للأسمنت قنا المسلة 808 808 810

في تعاملات وتداول عصر اليوم الثلاثاء يستمر استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، بعد أن انخفض سعر الأسمنت يوم أمس.