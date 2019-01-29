سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 29-1-2019 لجميع المصانع والشركات للمستهلك

سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق الثلاثاء 29-1-2019، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع، ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.
أسعار الحديد اليوم في مصر
عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11650
|11800
|11950
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد العتال
|العتال
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد عطية
|عطية
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11425
|11600
|11750
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11475
|11600
|11750
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11500
|11650
|11800
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11350
|11450
|11600
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11375
|11500
|11650
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11400
|11550
|11700
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد العشري
|العشري
|11400
|11550
|11700
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11350
|11450
|11600
|شركة حديد عياد
|عياد
|11400
|11550
|11650
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11300
|11450
|11600
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11350
|11450
|11600
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11350
|11450
|11600
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11250
|11400
|11550
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11350
|11450
|11600
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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية
تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|833
|833
|833
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|810
|810
|810
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|813
|815
|815
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|808
|810
|815
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|823
|825
|828
|أسمنت أسك المنيا
|حورس
|823
|823
|825
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|808
|808
|810
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|810
|810
|810
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|818
|820
|823
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|808
|808
|810
|أسمنت العريش
|العسكري
|818
|820
|820
|أسمنت العريش
|العسكري بني سويف
|810
|815
|815
|أسمنت سيناء
|سيناء
|810
|815
|815
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|818
|820
|820
|السويس للأسمنت
|السويس
|808
|810
|810
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|815
|818
|820
|أسمنت حلوان
|حلوان
|815
|818
|820
|أسمنت شورى
|شورى
|808
|808
|810
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|840
|845
|848
|أسمنت السويدي
|السويدي
|828
|830
|833
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|808
|808
|810
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|808
|808
|810
في تعاملات وتداول عصر اليوم الثلاثاء يستمر استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، بعد أن انخفض سعر الأسمنت يوم أمس.