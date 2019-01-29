سعر الحديد اليوم | الآن أسعار حديد التسليح للمستهلك في المصانع المصرية الثلاثاء 29-1-2019

سعر الحديد اليوم في مصر الموافق الثلاثاء 29 يناير 2019، وفي هذا الشأن صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

بداية من الشهر الحالي تشهد أسعار منتجات الحديد استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع، أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي

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اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11600 11750 11900 شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900 شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950 شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900 شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700 شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750 شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650 شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800 مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600 مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700 شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700 شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600 شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650 شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600 شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600 شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600 شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550 شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

ثبات أسعار الحديد في مصر عصر اليوم الثلاثاء، كذلك استمرار حالة الاستقرار بعد الانخفاض يوم أمس في أسعار الأسمنت.