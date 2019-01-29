انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء الثلاثاء 29-1-2019

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، أيضا سعر الريال السعودي فى السوق السوداء المصرية، والتي يتم من خلالها تداول مختلف العملات الأجنبية بيعاً وشراءً مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق، ويتزايد الطلب على الريال السعودي من قبل مختلف شرائح المواطنين، وذلك بسبب ارتباطه بصورة مباشرة بأداء بعض الفرائض الإسلامية مثل الحج ومواسم العمرة المختلفة.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

يحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في تعاملات مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، وكان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي

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البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 4.6817 4.7191 البنك الأهلي المصري 4.7023 4.729 بنك مصر 4.702 4.714 بنك الإسكندرية 4.65695 4.70404 البنك التجاري الدولي 4.666 4.7114 بنك أبوظبي الإسلامي 4.6734 4.7194

سعر الريال السعودي فى السوق السوداء اليوم

أما بالنسبة لأسعار بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء المصرية فهو يتراوح ما بين 4.70 جنيه وحتى 4.90 جنيه، ويختلف السعر وفق البائع والمكان وظروف العرض والطلب على العملة السعودية في مصر.

هبوط طفيف في سعر الريال السعودي عصر اليوم في مصر، وذلك في تداول القطاع المصرفي والسوق السوداء.