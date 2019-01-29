انخفاض سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29-1-2019، حيث نستعرض معكم أسعار صرف العملة الأمريكية في مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث أسعار العملات اليوم في تعاملات بنوك السوق المصرفي المصري، فالدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في مجال التجارة الدولية، وتتحكم أسعار العملة الأمريكية ومستوى سعرها في العديد من السلع داخل السوق المصرية.

وقد اتخذت الحكومة المصرية قراراً بتحرير سعر العملات في مقابل الجنيه المصري، وذلك منذ نحو السنتين في أواخر عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار في مصر بنسبة تتجاوز 200% عن سعر التداول السابق قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، والذي كان يدور حول معدل من 8 إلى 9 جنيهات في مقابل واحد دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر

يشهد سوق العملة الأمريكية بعض الاستقرار الملاحظ، وذلك منذ فترة زمنية طويلة تمتد إلى نحو الأسبوعين، حيث استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري اليوم، ولم يتجاوز في جميع البنوك حاجز 18 جنيه لكل دولار، وكان سعر الدولار في مصر اليوم وفق الجدول التالي

اقرأ أيضا: سعر الذهب اليوم في مصر

البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 17.5592 17.6981 البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 بنك مصر 17.58 17.68 بنك الإسكندرية 17.58 17.58 البنك التجاري الدولي 17.57 17.67 بنك كريدي أجركول 17.58 17.68 بنك أبوظبي الإسلامي 17.60 17.70

اقرأ أيضا: أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

توقعات سعر الدولار في مصر الأيام المقبلة

نتيجة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها وتقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، تشير معظم التوقعات الخاصة بتحليل أسعار بيع وشراء الورقة الخضراء في السوق المصري إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري على المدى القصير، أما بالنسبة للتحليل على المدى المتوسط والبعيد فمن المتوقع وفق المؤشرات هو انخفاض سعر الدولار في مصر، وذلك مع استمرار الإصلاحات وحصد ثمار بعض المشاريع الاقتصادية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة.

سعر الدولار ينخفض في تعاملات بعض البنوك المصرية عصر اليوم،مثل بنك الإسكندرية، في المقابل استقرار عند سعر أمس لباقي البنوك.