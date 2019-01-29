تراند اليوم : فضيحة بنتي مشات تقرا 16 فيديو جديد يستحق المشاهدة 2016 (jadid benti mchat t9ra, فضيحة من العيار...

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي واليتيوب في المغرب بعدد من الفيديوهات تحمل اسم ( بنتي مشات تقرا) لاوضاع جنسية واباحية مختلفة لفتاة مغربية ، تقوم بتصوير نفسها .

الامر الذي قوبل بموجة غضب واستنكار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغربي، المطالبين بضرورة حذف هذه الفيديوهات وايقاع العقوبات القانونية بحق هذه الفتاة .

هذا ويعتذر منكم قرائنا الكرام "الخليج 365" عن نشر هذه الفيديوهات المخلة بالآداب العام ، والرافضة للسياسة التحريرية للموقعنا الالكتروني .