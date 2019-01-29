تراند اليوم : قيامة ارطغرل 133 : ارطغرل 133 مترجم الجزء الخامس : مسلسل ارطغرل الحلقة 133 مترجم : مسلسل قيامة...

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 5 الخامس الحلقة 3 الثالثة Diriliş Ertuğrul 133. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجم من الجزء 5 يحكي عن قبيلة قابي ياتَان إنجين التان دوزياتان ارطغرل جودة عالية يوتيوب حلقات اون لاين ديلي موشن موقع النور، أحداث مثيرة ومشوقة في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 133 الجزء الخامس ،مع بدء الغازي ارطغرل التجهيز لحفل زفافه على السيدة ابليغلي، ونجاة شقيقها يبولات من سم دراغوس. ويجتمع ارطغرل بابناءه في ارطغرل 133 الجزء الخامس ليبلغهم بأن زوجه لن يؤثر على علاقته بهم وأنه لايستبدلهم بالعالم بأكمله.

ويطرح عثمان على والده ارطغرل بأنه يخشى أن ينجب أولاد من ابليلغيلي وأن يحبهم أكثر منه، لكن أرطغرل يطمئنه ويبلغه بأنه سيبقى دائماً بجانبهم ولن يتخلى عنهم.

ويقول ارطغرل لأبناءه" بيت الأب دافئ دائماً ، فلن تبرد يابني حتى إن ولم تشعل النار في الشتاء لأن قلب الأب الذي يحترق من أجل أبناءه يدفئهم دائماً".

القنوات العارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية