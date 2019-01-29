تراند اليوم : متى نتائج التوجيهي 2019 eduwave الدورة الشتوية .. تاريخ الاعلان عن نتائج التوجيهي الاردن الدورة...

يترقب طلاب التوجيهي في الاردن لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية للعام 2019 ، للاطلاع على كشف الدرجات الخاص بهم والترعف على نتيجة امتحانات التوجيهي للعام 2019 ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الانترنت برقم الجلوس .

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية موعد امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية 2019 والتي ستعلن بعد الانتهاء من رصد الدرجات عن رفع نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 .

ذكر المتحدث الإعلامي عن ترجيح ظهورها منتصف شهر فبراير 2019، حيث يتم جمع العلامات وادخالها الحاسب الآلي تمهيد لا صدارها بالشكل النهائي، وأقترب ظهور النتائج التي ينتظرها آلاف الطلاب المشتركين في الفروع التعليمية المختلفة، والمقرر عقد مؤتمر صحفي تعلن به نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية سيتم في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج: