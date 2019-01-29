كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد لـ"مأمون وشركاه" على "mbc مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد قناة "mbc مصر"، لعرض مسلسل "مأمون وشركاه"، للفنان عادل إمام، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد.

وتدور الأحداث، حول بخل "مأمون"، والتي تنعكس على علاقته بجميع المحيطين به وأبرزهم صديق عمره الذي يجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، وبطبيعة الحال أولاده الأربعة الذين تركوا البلاد لهذا السبب.

وبين تعرّض "مأمون" و"حميدة" للسرقة واكتشاف زوجته التي تجسد دورها الفنانة لبلبة لامتلاكه 40 مليون جنيه تتطور الأحداث وتحمل الكثير من المُفاجأت والقضايا الإجتماعية الشائكة.

يذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" يجمع في بطولته إلى جانب عادل إمام، ولبلبة، كل من مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو رية، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وآخرين، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.