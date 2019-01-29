نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس2019

اختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة يوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019، وذلك بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، هذا وقد قام وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأستاذ محمد الفولي بتفقد سير بعض اللجان في آخر يوم من الامتحانات، وتفقد سيادة بعض اللجان في مدينة 6 أكتوبر وتأكد سيادته من عدم وجود شكاوى أو مخالفات داخل اللجان، وسنوفر لطلاب محافظة الجيزة رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019
حيث يقدم الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الخدمات للطلاب و المعلمين وجميع العاملين بالمديرية، حيث يعتبر موقع المديرية هو الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية لجميع طلاب المحافظة.
رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الأول
بدأت اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 أعمال التصحيح في جميع مراكز التصحيح بمحافظة الجيزة، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتائج الفصل الدراسي الأول 2019 سوف يتم إعلانها قبل ظهورها في المدارس عبر الموقع الرسمي للمديرية، وذلك من خلال هذا الرابط
و نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق والحصول على أعلى الدرجات.
- حتى اليوم لم تنتهي أعمال التصحيح في مراكز تقدير الدرجات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفور انتهاء أعمال التصحيح سيتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان نتائج الترم الأول 2019.
- حيث صرح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة الفصل الدراسي الأول سوف يتم اعتمادها بعد ثلاثة أيام، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء القادم.
- لازالت حالة الترقب تتزايد لدي جميع الطلاب وأولياء الأمور حول معرفة نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة، فيما تتوالى التصريحات بأنه من المنتظر إعلان النتيجة نهاية هذا الإسبوع.