نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس2019

اختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة يوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019، وذلك بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، هذا وقد قام وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأستاذ محمد الفولي بتفقد سير بعض اللجان في آخر يوم من الامتحانات، وتفقد سيادة بعض اللجان في مدينة 6 أكتوبر وتأكد سيادته من عدم وجود شكاوى أو مخالفات داخل اللجان، وسنوفر لطلاب محافظة الجيزة رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019

حيث يقدم الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الخدمات للطلاب و المعلمين وجميع العاملين بالمديرية، حيث يعتبر موقع المديرية هو الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية لجميع طلاب المحافظة.

رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الأول

بدأت اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 أعمال التصحيح في جميع مراكز التصحيح بمحافظة الجيزة، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتائج الفصل الدراسي الأول 2019 سوف يتم إعلانها قبل ظهورها في المدارس عبر الموقع الرسمي للمديرية، وذلك من خلال هذا الرابط

و نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق والحصول على أعلى الدرجات.