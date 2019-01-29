رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 “ثالثه اعدادي” الترم الأول برقم الجلوس عبر...

نرصد لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2019 الترم الأول والتى طال انتظارها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن كشف بعض المصادر بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية عن قرب الإنتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وأن المديرية تعمل حاليا على تجهيز النتيجة وتحديد نسبة النجاح لإعتمادها رسميا من السيد اللواء محافظ الاسكندرية، ومن ثم تجهيز كشوف أسماء الناجحين بالشهادة الإعدادية 2019 نصف العام لتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية

حالة الترقب تتزايد لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الأول وذلك بعد أن صرحت بعض المواقع الإخبارية أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الاسكندرية في نهاية هذا الإسبوع كما أضافت أيضا أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات سوف تظهر بحد أقصى منتصف الإسبوع المقبل، وذلك حسب ارشادات السيد وزير التربية والتعليم والذي أوصى بضرورة إعلان النتيجة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الإعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الاول

صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية الأستاذة آمال عبد الظاهر بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول سوف تعلن رسميا عبر موقع بوابة الاسكندرية الإلكترونية صفحة نتائج الامتحانات، وذلك عقب اعتمادها رسميا من السيد المحافظ، ويتم الإستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الرابط السابق ذكره وتسيجل رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة وذلك عقب تحميلها على شبكة الإنترنت.