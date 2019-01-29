رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات من خلال المواقع...

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية والغربية والشرقية والإسكندرية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي من خلال المواقع الرسمية لنتائج المحافظات عبر روابط مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر، حيث من المقرر ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي آواخر هذا الأسبوع في العديد من المحافظات، وتستكمل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم، وذلك حسب تصريحات المسئولين عن العملية التعليمية بالعديد من المحافظات.

فقد أوشكت نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول للعام الدراسي الحالي 2019، نتيجة نصف العام على الظهور، ونعرض لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا ويمكن الاستعلام عن طريق رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات من خلال جدول روابط نتائج المحافظات المرفق بهذا التقرير، ونتابعها متابعة لحظية، لأهم الأخبار والتصريحات من السادة المسئولين، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وجميع محافظات مصر الأخرى،كما سنتابع معكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وكافة المحافظات المصرية، وذلك بعد تجميعها في الكنترولات.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر قد انتهوا من أداء امتحاناتهم لمنتصف العام منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالكنترولات، وتمت أعمال رصد الدرجات، وكذلك تم عرضها على السادة وكلاء وزير التربية والتعليم في بعض المحافظات تمهيداً لاعتمادها، ومن المقرر رسميا الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى كل محافظة قبل إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

للتعرف على نتائج منتصف العام 2019 قم بالدخول على موقع نتائج المحافظة التي تتبعها خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التابع لها مدرستك

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة عرض

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة

نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الإعدادية بمحافظة سوهاج

نتيجة الإعدادية محافظة جنوب سيناء

نتيجة الإعدادية بمحافظة بني سويف

نتيجة الإعدادية بمحافظة المنيا

نتيجة الإعدادية بمحافظة الشرقية

نتيجة الإعدادية بمحافظة المنوفية

نتيجة الإعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

نتيجة الإعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الإعدادية محافظة شمال سيناء

نتيجة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية

نتيجة الإعدادية بمحافظة الأقصر

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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