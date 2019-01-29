نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “أولى ثانوي” الترم الأول برقم الجلوس وروابط النتيجة في...

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الأول برقم جلوس الطالب من موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم في جميع المحافظات المصرية، حيث ننشر لكم من خلال هذا المقال روابط استعلام نتيجة “أولى ثانوي” الترم الأول العام الدراسي 2018/2019، حيث أوشك طلاب الصف الأول الثانوي على الانتهاء من آداء امتحانات الفصل الدراسي الأول “نصف العام” ومن المقرر أن تبدأ النتائج في الظهور في المحافظات المختلفة خلال اليومين القادمين.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي 2018 “أولى ثانوي” الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من المتوقع أن تظهر خلال اللحظات القادمة، حيث أوشك طلاب الصف الأول الثانوي على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الأول في جميع المحافظات، ومن المتوقع كذلك أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال اليومين القادمين، لتظهر بعدها النتيجة مباشرة، بحيث يمكنكم الاستعلام عنها في جميع المحافظات برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظات المختلفة.

موعد ظهور النتيجة

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول من المقرر أن تظهر مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت مباشرة فور انتهاء الطلاب من إجراء امتحانات الترم الأول، وكان هذا خلال قبل يومين، حيث من المقرر ظان تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ليتم اعتمادها من قبل المحافظ وبعدها يتم رفعها للطلاب للاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب.

هذا وقد سبق وقامت وزارة التربية والتعليم المصرية بمخاطبة جميع مديريات التربية والتعليم في مصر، وذلك لتقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي، وفقًا للضوابط والقواعد التي يتم اتباعها في هذا الشأن، هذا بجانب ضرورة إرسال تقرير شامل للوزارة يضم جميع المؤشرات التي تتعلق بالنتيجة التي حصل عليها الطلاب خلال هذا العام.

هذا وقد خضع طلاب الصف الأول الثانوي لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 خلال الفترة بين 13 يناير وحتى 24 يناير 2019، وقد خضع الطلاب أيضًا لتجربة جديدة، ألا وهي اختبارات ال “اوبن بوك”، والتي تعتمد على الفهم وتلغي الحفظ تمامًا، هذا سعيًا من قبل وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية والقضاء على المشكلات التي عانى منها النظام القديم.

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي

روابط مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالمنيا مديرية التربية والتعليم بالمنوفية مديرية التربية والتعليم بالشرقية مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مديرية التربية والتعليم بالغربية مديرية التربية والتعليم الدقهلية مديرية التربية والتعلية الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم قنا مديرية التربية والتعليم أسيوط مديرية التربية والتعليم أسوان مديرية التربية والتعليم دمياط مديرية التربية والتعليم الأقصر مديرية التربية والتعليم مرسة مطروح مديرية التربية والتعليم السويس مديرية التربية والتعليم البحر الأحمر مديرية التربية والتعليم شمال سيناء

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وكل ما يتعلق بأخبار النتيجة سنقوم بتوفيره لحضراتكم خلال هذا التقرير، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة وكل جديد وإضافة آخر الأخبار، وذلك من خلال التحديثات المستمرة لهذا التقرير، بحيث يمكنكم متابعتنا والإطلاع على المزيد.