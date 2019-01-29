نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا .. قنا...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط والعدد من محافظات صعيد مصر بمحافظات المنيا وقنا وسوهاج زغيرها من محافظات الجمهورية من خلال روابط نتائج مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، حيث متوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تباعا بجميع المحافظات، فقد أوشكت النتائج على الظهور بالفعل بعدما انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، ونحن معكم في متابعة مستمرة لنتائج المحافظة وجميع محافظات الصعيد، ومحافظات الجمهورية، على موقعنا، ونعرض أيضا رابط نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال جدول روابط النتائج التالي، مع متابعة موعد الإعلان عن النتائج، حسب تصريحات المسئولين.

وقد انتهى تصحيح ومراجعة جميع النتائج بالمحافظة، في كنترولات التصحيح، وتم رفع النتائج في بعض المحافظات للسادة المحافظين لاعتمادها، والذي أعلن في وقت سابق عن موعد الإعلان الرسمي عن النتائج، على موقع نتائج المحافظات، ويأتي قبل الإعلان عن النتائج بالموقع بالضرورة “الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة”.

نتيجة الإعدادية بمحافظة أسيوط وجميع المحافظات تقوم البوابة الإلكترونية بمحافظة أسيوط ومواقع نتائج المحافظات الأخري بالانفراد بالإعلان الرسمي، والصحيح، عن نتائج المحافظة، وعلى الزائر تجنب الدخول على المواقع الغير رسمية، وذلك لعدم دقتها. نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 تيرم أول الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات من خلال الروابط السابق يمكنكم التعرف على نتائج الإعدادية للفصل الأول لهذا العام، اضغط على رابط المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى مدارسها. طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بمحافظة أسيوط وجميع محافظات مصر قم بالدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة أسيوط أو المحافظة التى تتبعها قم بإدخال رقم الجلوس بالشكل الصحيح. قم بضغط “البحث عن النتائج”. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط نتيجة الشهادة الاعدادية بمصر 2019 وجدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. أقرأ أيضا وتعرف على: نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة