“أوشكت” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ترم أول 2019 -تالته إعدادي” برقم...

باتت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول 2019 قريبة من الظهور والاعتماد الرسمي، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم عن اقتراب موعد ظهور وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول، حيث أكدت المديرية أن جميع أعمال التصحيح داخل المحافظة قد انتهت اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019، وسوف تبدأ اليوم أعمال الكنترولات والتي تتعلق بأعمال الرصد والتجميع والمراجعة، وسوف نوفر من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدقهلية 2019 فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

عمليات بحث واسعة ومكثفة من قبل جميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2019، وقد أعلنت الكثير من المواقع الإلكترونية على شبكات الإنترنت نشرها لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية فور اعتمادها رسميا مثل موقع اليوم السابع وفيتو ومصرواي ومواقع إلكترونية أخرى، وقد صرحت المديرية أن المؤشرات الأولية لنتيجة الصف الثالث بالمحافظة تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح في هذا التيرم عن العام الماضي.

رابط نتائج الدقهلية 2019 التيرم الأول

سوف يقوم محافظ الدقهلية بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خلال الساعات القليلة القادمة باعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، وعقب اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط السابق.