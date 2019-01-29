تراند اليوم : (بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات) استخراج نتائج الطلاب الاعدادية 2019 الابتدائية .. نتيجه...

بوابة القاهرة التعليمة تقوم بنشر نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والاعدادية الفصل الاول 2019 في القاهرة برقم الجلوس او بالاسم لجميع طلاب وطالبات محافظة القاهرة الذين تمكنوا من تقديم امتحانات الفصل الدراسي الاول .

فقد أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاتها مشيرا الى هناك 34 كنترول يتم تجميعهم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهر أنه من المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها مطلع الاسبوع القادم .

ويمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القاهرة فور اعتمادها من خلال احد الروابط التالية :

نتيجة ثالثة اعدادى بالقاهرة برقم الجلوس من خلال الرابط التالي .

نتيجة ثالثة اعدادى بالقاهرة بالاسم من خلال الرابط التالي .