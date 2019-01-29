تراند اليوم : حقيقة وفاة رومان رينز قبل قليل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة رومان بمرض السرطان ، الامر الذي أدى الى حزن وألم لدى الكثيرين من محبي المصارع رومان ، بعد انتشار خبر الوفاة ، متسائلين عن حقيقة خبر الوفاة .

مصادر مقربة من عائلة المصارع رومان رينز ، أنه لا يزال على قيد الحياة ، ويصارع المرض السرطان الذي أصيب به مؤخرا وأبعده عن المصارع وحلبات المصارعة لفترة زمنية.

يذكر أن المصارع المحترف في wwe رومان رينز أعلن خلال 2018 التخلي عن لقب اليونيفرسال في الحلبة ووسط الجماهير، بسبب إصابته بسرطان الدم المفاجئ، ولم يعلن اللاعب اعتزاله المصارعة، ولكنه سيبتعد عن اللعبة من أجل العلاج.