تراند اليوم : "الناجحين" نتيجه الصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2019 حسب الاسم - حسب المدرسة -...

تعد محافظات الإسكندرية والقاهرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وأسوان وسوهاج وأسيوط من أوائل المحافظات التى تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية فى الترم الأول خاصة وأن أعمال الكنترولات في الشهادة الاعدادية تختلف من محافظة للأخرى حسب أعداد الطلاب.

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية خلال ايام قليلة من الكشف عن نتائج امتحانات المرحلة الاعدادية ي مصر، فقد أوشكت عدد كبير من المحافظات المصرية على ظهور واعلان نتيجة الصف الاول الاعدادى للترم الاول من العام 2019 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادى الذين تقدموا باختبارات نهاية الترم الاول للعام 2019 ، للتعرف على نتيجة الخاصة بهم في امتحانات الترم الاول للصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب.

نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 القاهرة ، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 الاسكندرية ، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 الجيزة ، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 القليوبية، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 المنيا، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 المنوفية، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 الشرقية، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 البحيرة، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 الدقهلية، نتيجة الصف الاول الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 السويس.

يواصل الكثير من طلاب واولياء الامور في جمهورية مصر العربية ترقب لحظة الكشف الرسمي عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع ابنائهم ، حيث ننشر لكم اليوم روابط رسمية خاصة بنشر نتائج طلاب المرحلة الاعدادية في مصر لجميع المحافظات المصرية ، يمكنكم التعرف على نتيجة فور ودرها من مواقع الرسمية لمديريات التعليم.

نتيجة مرحلة الاعدادية 2019 :-

رابط مباشر لفحص نتيجة الصف الاول الاعدادى في القاهرة الاسكندرية الغربية دمياط المنيا سينا الشرقية الدقهلية الفيوم وجميع المحافظات المصرية للفصل الدراسي الاول من العام 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

بعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الاول الاعدادى، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

رابط نتيجة المرحلة الاعدادية 2019

وبالفعل تم الانتهاء من أداء عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلبة وطالبات الصف الاول الاعدادى في عدد من المحافظات المصرية.

ويمكن الاستعلام عن كافة نتائج الصف الاول الاعدادى جميع المحافظات من خلال الروابط الأتية باستخدام أسم الطالب ورقم جلوسه والمدرسة التابع لها:-

نتيجة القاهرة

نتيجة الإسكندرية

نتيجة الجيزة

نتيجة القليوبية

نتيجة المنيا

نتيجة المنوفية

نتيجة الشرقية

نتيجة كفر الشيخ

نتيجة البحيرة

نتيجة الغربية

نتيجة الدقهلية

نتيجة الإسماعيلية

نتيجة قنا

نتيجة أسيوط

نتيجة أسوان

نتيجة دمياط

نتيجة الأقصر

نتيجة مرسى مطروح

نتيجة السويس

نتيجة البحر الأحمر

نتيجة شمال سيناء

من خلال روابط المحافظات الموضحة بعاليه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2018 الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها بواسطة كتابة رقم الجلوس في مكانه المخصص، تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول برقم الجلوس

يمكن وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع مع إفادتنا بالإدارة التعليمية التابع لها من أجل سرعة إفادتكم بدرجاتكم التى حصلتم عليها فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتك.