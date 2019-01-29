تراند اليوم : استخراج نتائج المركز الجامعي ميلة من لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة 29-1-2019 جميع التخصصات

باشرت جامعة ميلة في الجزائر ، بنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 لجميع طلابها وطالباتها ، الكترونيا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

الامر الذي ادى لضغط كبير عبر موقع الجامعة نتيجة تصفح الموقع من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات في الجامعة ميلة ، لاستخراج نتائج امتحاناتهم من لوحة المركز الجامعي في ميلة .

حيث يسعى عدد كبير من طلاب جامعة ميلة في الجزائر، للتعرف على نتائج امتحاناتهم للعام 2019، بعد توقف الموقع نتيجة الضغط الكبير عليه ، الامر الذي دفع "الخليج 365" بنشر رابط مباشر لاستخراج نتائج جامعة الميلة في الجزائر عبر موقعنا الالكتروني عبر الانترنت، لكي يتمكنوا من الاطلاع على كافة التفاصيل ودرجات الخاصة بهم.

كل ماعليكم هو الاطلاع على الرابط الموجود أسفل الخبر، ومن ثم ادخال المعهد الخاص بكم والاطلاع على كافة النتائج بكل سهولة ويسر.

لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة