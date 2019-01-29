كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى تكشف عن دورها في "قمر هادي" رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة داليا مصطفى، في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل "قمر هادي" بجانب النجم هاني سلامة.

وأشارت "داليا" بأنها تدخل بلاتو التصوير في ذلك الأسبوع وتقدم دور إطاره مختلف الا وهو شخصية "مركبه"وجديد عليها ومحوري داخل العمل الا وهي شخصيتين في وقت واحد الأولى "مريم" وهي زوجة الفنان هاني سلامه والثانية "سلمي " وهي صديقتها الوحيدة والتي تعد من أقرب الناس إليها وسوف يعد هذا الدور جديد عليها ولم تقدمه من قبل وتتوالي المفاجآت التي سترونها أثناء المشاهدة.

وأضافت بأن العمل يدور محوره في إطار الإثارة والتشويق والأكشن.

ويتضمن المسلسل كوكبة من النجوم ألا وهم الفنان هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفي، هادي الجيار حمزه العيلي، آيه سماحه وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج روؤف عبد العزيز.

ويذكر أن أخر أعمال "داليا مصطفى" انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل "البيت الكبير 2" والذي ينتمي الي نوعه المسلسلات 60 حلقه ويشارك فى بطولة العمل نخبه من النجوم ألا وهم الفنانة سوسن بدر ، ريم هلال، حجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى‘عبير صبرى‘مجدى كامل وهو من تأليف أحمد صبحى ومن إخراج محمد النقلي.