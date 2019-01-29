كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العروسة" عمل فني يعيد الدراما العائلية للأسرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Advertisements



يحظى مسلسل "أبو العروسة"، الذي يُعرض الجزء الثاني منه على إحدى الفضائيات المصرية، بإشادات واسعة، إضافة إلى ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وارتبط الجمهور بشخصياته وأحداثه. "أبو العروسة"، ينقل صورة حية للأسرة المصرية المترابطة التي تحافظ على القيم والأخلاقيات التي افتقد المجتمع المصري بعضها.

الدراما العائلية تعود بدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، على إحدى الفضائيات، بعد أن احتلت شخصيات المسلسل الكثير من اللافتات الدعائية في شوارع القاهرة. ولأن المسلسل يحظى بمتابعة جيدة، في الجزء الأول، ولّد حالة من الشغف لدى الجمهور لانتظار الجزء الثاني، ويدور المسلسل عن أسرة مصرية بسيطة من الطبقة الوسطى، أب وأم وخمسة من الأبناء، يتعرض جميعهم لشتى مواقف الحياة. ويستكمل المسلسل رحلة الدراما العائلية "الواقعية"، التي يحاول التليفزيون العودة إليها مؤخرًا بدأت بمسلسل "سابع جار"، مرورًا بـ"الطوفان"، وصولًا لـ"أبو العروسة".

أبو العروسة يعيد أخلاقيات الطبقة الوسطى أعاد مسلسل "أبو العروسة" للأذهان أخلاقيات الطبقة الوسطى التي نادى بها المجتمع فكل شخصيات أبو العروسة مثالية، حيث أسرة الأستاذ عبد الحميد، الأسرة بسيطة، المكونة من أب وأم يعملون موظفين لدى هيئات حكومية، أبناء مثاليون تمامًا، لا أخطاء من أي نوع تحدث. وتدور أحداث المسلسل في حي مصر الجديدة، وسط مجموعة من الأسر ذات الطبقة المتوسطة.

إشادة المجلس القومي للمرأة أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، بفريق عمل مسلسل "أبو العروسة"، معتبرًة إياه مسلسل درامي هادف استطاع أن يعيد رونق الدراما المصرية التي تغرس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة. وأضافت أن المسلسل يركز على العلاقة الأسرية السوية بين الأم والأب والتي تقوم على الحب والاحترام والتفاهم المتبادل والتقدير أيضًا.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي يدل على تعطش المجتمع للدراما الراقية التي تقدم الوجه الحقيقي للمجتمع المصري.

سيد رجب: المسلسل نابع من بيوت المصريين قال الفنان المصري سيد رجب، إن المسلسل يوثق الترابط بين المجتمع المصري، على مستوى الجيران بشكل عام والأسرة بشكل خاص، كما يهدف للعودة إلى تلاحم الأسرة الواحدة. وتابع: الأجيال السابقة كانوا يهتمون بصلة الأرحام والترابط القوي فيما بينهم. ولفت الفنان المصري، إلى أن أسرة عمل المسلسل لم تقدم شيئًا جديدًا على المصريين، لكنهم أظهروا الصور الأسرية الموجودة داخل مجتمعاتنا الشرقية. وأكد بطل المسلسل، أن قصته نابعة من قلب بيوت المصريين، ولم يناقش قضية غريبة عليهم".

سوسن بدر: قدم صورة المرأة المصرية قالت الفنانة المصرية سوسن بدر، إن المسلسل حقق الهدف المرجو منه، لافتًة إلى أن النموذج الذي قدمته يمثل 90% من السيدات المصريات. وأضافت أن مسلسل أبو العروسة نجح في تقديم الصورة الصحيحة عن المرأة المصرية. وأوضحت أن إشادة المجلس القومي للمرأة، يؤكد تحقيق الرسالة والهدف من المسلسل.

أبو العروسة يكسر قاعدة البطل الأوحد اعتمدت الدراما المصرية في الفترة الماضية على البطل الأوحد، وكانت النسبة الأكبر من الأعمال ُتنسب إلى بطلها الرئيسي، إلا أن مسلسل أبو العروسة كسر قاعدة البطل الأوحد. المسلسل يرصد قصصًا مختلفة لشخصيات متنوعة، من خلال نماذج استعرضت عدد كبير من القضايا الاجتماعية، والمشكلات التي تعكر صفو الحياة الزوجية والعلاقات العاطفية.

مواجهة الدراما التركية والهندية واجه مسلسل أبو العروسة المسلسلات الهندية والتركية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة واستحواذها على اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور المصري. وتشابه المسلسل في النوع والمدة الزمنية، ونجح في تقديم مسلسلًا طويلًا محافظًا على الروح المصرية.

الاهتمام بالرومانسية تمثل القصص الرومانسية أحد أهم عوامل الجذب في الأعمال الدرامية، وأعطى مسلسل أبو العروسة اهتمامًا كبيرًا لهذا الجانب، وتضمنت أحداثه عدد كبير من القصص العاطفية كل منها تختلف عن الأخرى بصورة كبيرة. ولم يقتصر الجانب الرومانسي أو العاطفي على الشباب وحدهم، فالمسلسل يخبرنا على أن الحب ليس حكرًا على فئة عمرية معينة بل أنه عماد الحياة بالنسبة للجميع ولا يمكن استمرارها بدونه.