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يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
سيكون عشاق الكرة العربية والآسيوية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتح استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي أبوابه لاستضافة مواجهة عربية خالصة بين الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم أسيا 2019 في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت قطر السادسة بتوقيت الإمارات ال يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في مباراة نارية بين الطرفين، كول كورة مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر كورة لايف.
يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
منتخب الإمارات تأهل للدور قبل النهائي، بعدما تواحد في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه أبناء زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف، بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وقطر.
يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
على الجانب الأخر العنابي المنتخب القطري نجح في التأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ4، بعدما تواجد دور المجموعات مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً، يلا شوت مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر.
يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
ومن المنتظر أن يبدأ منتخب قطر بتشكيل مكون من سعد الشيب في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الكريم حسن، طارق سلمان ،بوعلام خوخي، رورو، وفي الوسط كريم بوضياف ،عاصم ماديبو ، سالم الهاجري، وفي الهجوم أكرم عفيف، المعز علي ، حسن الهيدوس، على الجانب الأخر سيدخل منتخب الإمارات بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع الحسن صالح، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة ،بندر الأحبابي، وفي الوسط علي سالمين ، عامر عبد الرحمن، إسماعيل الحمادي ، إسماعيل مطر -،خلفان مبارك، وفي الهجوم علي مبخوت.
يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
وتقوم قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي بنقل مباراة الإمارات وقطر في بث حي ومباشر اليوم الثلاثاء في كاس امم اسيا 2019.
يلا شوت | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أسيا 2019
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