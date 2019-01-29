شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي (الدوري الانجليزي) اليوم بث مباشر | يلا شوت والان مع التفاصيل
يواجه نادي مانشستر يونايتد، منافسه فريق بيرنلي، يوم الثلاثاء 29-1-2019 على ملعب "الأولد ترافورد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 5 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق سوار الذهب.
ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.
ويسعى نادي بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
وجاء التشكيل المتوقع لليونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : اشلي يونج - ليندلوف - بايلي - لوك شاو.
خط الوسط : ماتيتش - لينجارد - بوجبا - مارسيال - هيريرا.
خط الهجوم : راشفورد.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بالدوري الإنجليزي عبر موقع السعودية نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي (الدوري الانجليزي) اليوم بث مباشر | يلا شوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.