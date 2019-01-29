مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي (الدوري الانجليزي) اليوم بث مباشر | يلا شوت

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يواجه نادي مانشستر يونايتد، منافسه فريق بيرنلي، يوم الثلاثاء 29-1-2019 على ملعب "الأولد ترافورد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 5 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق سوار الذهب.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع لليونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : اشلي يونج - ليندلوف - بايلي - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - لينجارد - بوجبا - مارسيال - هيريرا.

خط الهجوم : راشفورد.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بالدوري الإنجليزي عبر موقع السعودية نيوز.