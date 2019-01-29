نتائج الأزهر 2019| نتائج الترم الأول المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي برقم الجلوس عبر رابط بوابة...

نتائج الأزهر 2019 برقم الجلوس المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي أكثر ما يبحث عنه أولياء أمور الطلاب التابعين لقطاع الأزهر الشريف خلال الفترة الحالية، خاصة الطلاب الذين انتهو من آداء اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019 من المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

كما نقدم لكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول “المعاهد الأزهرية” صفوف النقل الابتدائي والاعدادي، حيث قامت الإدارة المركزية التابع لقطاع معاهد الأزهر بالإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل الابتدائية والاعدادية بمعاهد الأزهر، للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وجاءت مواعيد الامتحانات بداية من 19/12/2018، بحيث تستمر فترة الامتحانات حتى نهاية شهر يناير لعام 2019، وخلال هذا التقرير سنوضح لكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 لمعاهد الأزهر الخاص بصفوف النقل جميعها الابتدائي والاعدادي.

ظهرت نتائج الأزهر 2019، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الأزهر 2019 الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2018/2019 برقم جلوس الطالب فقط، وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج الأزهر 2019

نتائج الأزهر 2019

أكد قطاع الأزهر الشريف في مصر خلال مجموعة من التصريحات أن نتائج طلاب الأزهر سيتم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج مباشرة برقم الجلوس الخاص بالطالب، هذا بعد أن تقوم الجهات المختصة برفع النتائج عبر بوابة الأزهر وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول نقدمه لكم، حيث سيكون بداية الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 19/12/2018، وهو بداية الامتحانات الشفوية بالنسبة للصف الأول الابتدائي، بينما سيكون يوم الخميس الموافق 20/12/2018 هو بداية امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي، أما يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018 فسيكون بداية امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

يوم السبت الموافق 22/12/2018 سيبدأ الصف الأول الثانوي الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الأول “هذا بالنسبة للقسمين العلمي والأدبي”، في حين أن يوم الاثنين الموافق 14/1/2018 سيكون موعد بداية امتحانات النقل للمراحل الثانوية والإعدادية في المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي

يبدأ طللاب الصف الثاني الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للجدول يوم الخميس الموافق 20/12/2018 بامتحان اللغة العربية يليه امتحان الخط العربي، أما اليوم التالي وهو السبت الموافق 22/12/2018 سيكون موعد امتحان الرياضيات يليه اختبار التربية الإسلامية.

وآخر أيام الاختبارات سيكون يوم الأحد الموافق 23/12/2018، حيث سيخضع الطلاب أولًا لآداء امتحان اللغة الانجليزية، ومن ثم يخضع الطلاب بعدها لآداء اختبار التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

سيبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان الترم الأول يوم الخميس الموافق 20/12/2018، حيث سيخضع الطلاب لامتحان القرآن الكريم والذي سيبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم السبت الموافق 22/12/2018 لامتحان الرياضات، والذي سيبدأ في تمام الساعة 9 صباحًا وسيستمر حتى الساعة 11 صباحًا، ثم امتحان التربية الفنية، والذي سيخضع له الطلاب في تمام الساعة 11:30 صباحًا وسيستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.

أما يوم الأحد الموافق 23/12/2018، فسيخضع الطلاب لاختبار اللغة العربية، وسيبدأ الاختبار من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا، والمادة الثانية هي الخط العربي، حيث سيبدأ الطلاب الاختبار الساعة 11:30 ويستمر حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

وسيخضع الطلاب في يوم الاثنين الموافق 24/12/2018 لاختبار التربية الإسلامية أولًا، حيث سيبدأ الاختبار تمام الساعة 9 صباحًا وينتهي تمام الساعة 10:30 صباحًا، أما المادة الثانية في نفس اليوم فستكون اللغة الانجليزية، وسيبدأ اختبارها في الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 1 بعد الظهر.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018 سيخضع الطلاب لاختبار مادة القرآن الكريم والتي ستبدأ الساعة 9 صباحًا وتنتهي الساعة 11 صباحًا، أما الاختبار الثاني فهو مادة الدراسات الاجتماعية، والتي ستبدأ الساعة 11:30 صباحًا وتنتهي الساعة 1 بعد الظهر.

أما يوم الأربعاء الموافق 26/12/2018 فسيخضع الطلاب أولًا لاختبار مادة التربية الإسلامية والذي سيستمر لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11:30 صباحًا، أما الاختبار الثاني فخاص بمادة العلوم والذي سيبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الخميس الموافق 27/12/2018 لاختبار مادة اللغة العربية والإملاء أولًا، وسيبدأ الاختبار من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 11:30 صباحًا، أي لمدة ساعتين ونصف، أما اختبار الخط العربي فسيخضع له الطلاب من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة ساعة واحدة فقط.

وسيخضع الطلاب يوم السبت الموافق 29/12/2018 لاختبار مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، وسيكون الاختبار الثاني هو مادة التربية الفنية لمدة ساعة ونصف بدًا من الساعة 11:30 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 30/12/2018 سيخضع الطلاب لاختبار مادة اللغة الانجليزية ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا لمدة ساعتين، بعدها سيخضع الطلاب لاختبار مادة الحاسب الآلى لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1 بعد الظهر.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

سيخضع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 لاختبار مادة القرآن الكريم، وسيبدأ من الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 11 صباحًا، أما المادة الثانية فهي الدراسات الاجتماعية، وسيبدأ الاختبار من الساعة 11:30 صباحًا وينتهي الساعة 1 بعد الظهر.

وسيخضع الطلاب يوم الخميس الموافق 3/1/2019 لاختبار مادة التربية الإسلامية لمدة ساع نصف ابتداء من الساعة 9 صباحًا، وبعدها اختبار مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة 11 صباحًا.

سيخضع الطلاب يوم السبت الموافق 5/1/2019 لاختبار مادة اللغة العربية ابتداء من الساعة 9 وحتى الساعة 11:30 صباحًا لمدة ساعتين ونصف، أما المادة الثانية فهي الخط العربي وسيخضع لاختبارها الطلاب لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة 12 ظهرًا.

أما بالنسبة ليوم الأحد الموافق 6/1/2019 فسيخضع الطلاب لاختبار مادة الرياضيات لمدة ساعتين وبعدها اختبار مادة التربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

وسيخضع الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 لاختبار مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 9 صباحًا يليه اختبار الحاسب الآلي لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي

سيبدأ طلاب الصف الأول الاعدادي اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019 يوم الاثنين الموافق 14/1/2019، حيث سيخضع الطلاب لاختبار الفقة أولًا لمدة ساعة ونصف، يليه اختبار اللغة العربية ورقة أولى والذي يتضمن النحو، لمدة ساعة ونصف، وموعد بدء الاختبارات سيكون الساعة 9 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 لاختبار اللغة العربية “ورقة ثانية” بها المطالعة وفنون الكتابة، مدة الاختبار ساعتين، والمادة الثانية هي الهندسة، ومدة الاختبار ساعة ونصف، وسيبدأ الطلاب الاختبارات من الساعة 9 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 16/1/2019 لاختبار أصول الدين ورقة أولى “تفسير وحديث” لمدة ساعة ونصف، يليه اختبار العلوم لمدة ساعة ونصف، وستبدأ الاختبارات تمام الساعة 9 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الخميس الموافق 17/1/2019 لاختبار أصول الدين “ورقة ثانية” لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 9 صباحًا يليه اختبار الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 11 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم السبت الموافق 19/1/2019 لاختبار حفظ القرآن الكريم وتجويده، وسيبدأ الاختبار من الساعة 9 صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف، يليه اختبار التجويد، والذي سيستمر لمدة ساعة ونصف بداية من الساعة 11 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الأحد الموافق 20/1/2019 لاختبار اللغة الأجنبية لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا، يليه اختبار التربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي

سيبدأ طلاب الصف الثاني الاعدادي اختبارات الترم الأول 2019 يوم الاثنين الموافق 14/1/2019، حيث سيخضع الطلاب لاختبار الفقه لمدة ساعة ونصف بداية من الساعة 9 صباحًا يليه اختبار اللغة العربية ورقة أولى “النحو والصرف” لمدة ساعة ونصف بداية من الساعة 11 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 لاختبار اللغة العربية “ورقة ثانية” والتي تضم المطالعةة وفنون الكتابة، وسيستمر الاختبار لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا، يليه اختبار الهندسة لمدة ساعو نصف بداءًا من الساعة 11:30 صباحًا.

وسيخضع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 16/1/2019 لاختبار أصول الدين ورقة أولى “التفسير والحديث”، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، يليه اختبار العلوم والذي سيخضع له الطلاب بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 صباحًا.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

القسم العلمي:

القسم الأدبي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

القسم العلمي

القسم الأدبي:

رابط نتائج الأزهر 2019 برقم الجلوس ورابط الاستعلام عن النتيجة وفرناه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، وللمزيد من الاستفسارات التي تتعلق بأخبار النتيجة، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا المقال.